Пенза, 16 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 16 декабря зарегистрировали 97 437 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 325. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе заболели 330 человек. Выздоровели с начала наблюдения 73 772 ковид-пациента, в том числе за сутки — 574 человека.

Скончались всего 4474 пациента с коронавирусом, из них 17 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала распространения коронавируса в России подтверждено 10 131 646 случаев заражения. Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва — 3322, Санкт-Петербург — 1992, а также Подмосковье — 1262. В первую пятёрку вошли также Красноярский и Краснодарский края.

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