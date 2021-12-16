Москва, 16 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Профессиональные пропагандисты государственных СМИ в вопросе пропаганды вакцинации демонстрируют вопиющую непрофессиональность и неубедительность до такой степени, что с их профессионализмом нужно еще постараться это суметь сделать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Скриншот передачи «Поединок» Владимира Соловьева, «Россия-1» Сергей Кургинян

«Человек имеет право говорить агрессивно, супер-агрессивно или шептать. Но он должен быть убедителен. А убедителен он тогда, когда он по-настоящему верит в то, что он говорит. И когда он хочет пробиться к людям, которым он это говорит, эти люди ему нужны, он ими не пренебрегает, он их не презирает. Он может кричать, но, если люди верят, что ему нужно, чтобы люди поняли, они откликнутся. А если вместо этого «Вы козлы, что вы делаете», они не откликнутся, и все это хорошо известно. Это преподается на всех тренингах, этому учат всех, кто должен работать в СМИ. А кроме того, люди, которые это делают, у них есть большой опыт, у них есть какая-то одаренность. Они умеют быть убедительными… Куда это все ушло?», — заявил Кургинян.

По его словам, то, что врывается с экранов телевизоров и через СМИ в плане пропаганды вакцинации среди населения является антиубедительным, при чем это все помножено на искусственную перенапряженность, не сочетаемую с желанием, как угодно, достучаться до населения. Вместо этого полно презрительности и высокомерия к людям, что является антипрофессиональным при том, что сами по себе люди профессиональны.