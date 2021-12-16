Кургинян объяснил пропаганде, что называть людей козлами непрофессионально
Москва, 16 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Профессиональные пропагандисты государственных СМИ в вопросе пропаганды вакцинации демонстрируют вопиющую непрофессиональность и неубедительность до такой степени, что с их профессионализмом нужно еще постараться это суметь сделать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
По его словам, то, что врывается с экранов телевизоров и через СМИ в плане пропаганды вакцинации среди населения является антиубедительным, при чем это все помножено на искусственную перенапряженность, не сочетаемую с желанием, как угодно, достучаться до населения. Вместо этого полно презрительности и высокомерия к людям, что является антипрофессиональным при том, что сами по себе люди профессиональны.