Тюмень, 16 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружен 303 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 301 случай.

С начала пандемии в Тюменской области на 16 декабря подтвердили 85 778 случаев заражения коронавирусом, вылечились 68 440 тюменцев, скончался 3181 (15 за последние сутки).