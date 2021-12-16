Казань, 16 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 16 декабря зарегистрировали 41 280 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 146 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 161 заболевшем, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 34 198 ковид-пациентов, скончались 1359 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 15 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть.

Госпитализировали за прошлый день 63 человека, 83 пациента лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 102 носителя вируса, шестеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за два года пандемии на пенсию вышли и уволились порядка 700 врачей.

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