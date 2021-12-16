За сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 39 человек
Красноярск, 16 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом, сообщили 16 декабря в федеральном оперативном штабе.
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Больничная палата
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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 8063 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 726 носителей коронавируса (164 239 — за всё время), выздоровели 710 человек (147 781).