Красногорск, 16 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2920 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 555 890 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 619 456.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 57 человек.