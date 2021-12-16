Москва, 16 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Риски, связанные с легализацией криптовалют можно снизить за счет детального регулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заместитель декана факультета права ВШЭ Роман Янковский. Так он прокомментировал информацию о том, что представители российского общества майнеров криптовалюты заявили о необходимости легализовать эту индустрию.

Криптовалюта

«В принципе, она уже «легализована», но с большими ограничениями, — сказал Янковский. — Статья 14 ФЗ «О цифровых финансовых активах» говорит о том, что криптовалюту можно использовать в качестве инвестиционного инструмента, но нельзя использовать для оплаты товаров, работ, услуг. Это сильно тормозит майнинг, поскольку любое отчуждение намайненной криптовалюты можно назвать «оплатой товаров, работ и услуг». И я понимаю майнеров, которые хотели бы для себя в законе прямо прописанного исключения, они давно об этом говорят».

Эксперт обратил внимание на то, что разговоры о легализации криптовалюты усилились в связи с планами по введению цифрового рубля — «государственной криптовалюты», которая сможет стать частью официальной финансовой системы.

«Для цифрового рубля в законодательство также нужно вводить масштабные поправки», — сказал Янковский.

Кроме того, рассуждая о том, надо ли в РФ легализовывать криптовалюты, эксперт сравнил эту ситуацию с легализацией азартных игр или с дистанционной продажей алкоголя.

«Все эти отрасли, как и криптовалюты, имеют понятные риски. Но я считаю, что если эти риски можно снизить за счет детального регулирования, то зачем лишать страну источника налогов, рабочих мест?» — сказал Янковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил о том, что время «домашних» майнеров проходит.