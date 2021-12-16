Красногорск, 16 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 16 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1262 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 477 случаев меньше аналогичного показателя 15 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1739 человек, а днем ранее — у 1945 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 16 декабря в России было выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом.