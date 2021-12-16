Москва, 16 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованным банкротный иск к разработчику суперкомпьютеров — АО «Т-Платформы». В отношении IT-актива, который связывали с Всеволодом Опанасенко, ввели первый этап — наблюдение. Оно продлится до середины июня 2022 года. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Наблюдение продлится до 16 июня 2022 года. Временным управляющим назначен Сергей Конов из саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». В реестр кредиторов включены претензии истца на сумму 112 097 139 рублей 12 копеек.

Напомним, истцом выступала компания «Рамэк-ВС». До неё финансовые претензии к ответчику в виде отдельного иска имел Минпромторг России. Ведомство потребовало выплаты 4,5 млрд рублей долга по договорам о предоставлении субсидии «на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Договоры были заключены в октябре 2016 года. 15 декабря 2021 года спор был рассмотрен. Судья удовлетворил требования министерства частично. IT-фирме, если она не обжалует вердикт, придётся выплатить ведомству субсидию в размере 2 761 415 071,83 рубля и 500 млн рублей штрафа.