Ханты-Мансийск, 16 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1868. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1861 — на семь человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 16 декабря подтвердили 93 116 случаев заражения коронавирусом, вылечились 86 351 человек.