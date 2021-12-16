Челябинск, 16 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Челябинской области 15 декабря выявили ещё 610 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них два школьника. Всего в регионе обнаружили уже 138 664 случая заражения.

С начала пандемии в регионе выздоровели от COVID-19 уже 125 295 пациентов. А скончались от ковида ещё 28 человек.