Ханты-Мансийск, 16 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 16 декабря обнаружено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 200.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 60 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 16 декабря подтвердили 93 116 случаев заражения коронавирусом, вылечились 86 351 человек.