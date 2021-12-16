Красноярск, 16 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 726 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 164 239. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 715 случаев заражения, ещё днём ранее — 703, а перед этим — 651. В крае по суточным заражениям за 15 декабря лидируют город Ачинск и Емельяновский район.

Из 726 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 193 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 43 (0,5%), в Норильске — 34 (0,4%), в Канске — 26 (0,4%), в Назарово — 23 (0,7%), в Дивногорске — 17 (0,5%), в Минусинске — 15 (0,2%), в Лесосибирске — 13 (0,4%), в Сосновоборске — 12 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 24 (0,7%), Мотыгинском — 23 (2,5%), Абанском — 21 (1,2%), Казачинском — 20 (3,1%), Ужурском — 17 (0,8%), Иланском — 17 (1,0%), Берёзовском — 16 (0,5%), Курагинском — 16 (0,5%), Канском — 15 (0,8%) и Ачинском — 15 (0,87%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3918 человек, снято с наблюдения — 4109. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 52 264 (-191) человека.

За последние сутки в регионе проведено 13 720 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 489 155.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 38 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».