В столице Еврейской АО уволились все специалисты врачебной комиссии
Биробиджан, 16 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В полном составе уволилась врачебная комиссия больницы Еврейской автономии в Биробиджане. Соответствующее объявление появилось на двери её кабинета, сообщила 16 декабря интернет-газета «Набат».
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Издание опубликовало фотографию объявления, в котором говорится: «
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря из областной больницы Еврейской автономии уволились все три хирурга. В целом в учреждении здравоохранения не хватает более 50 врачей.