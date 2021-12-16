Биробиджан, 16 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В полном составе уволилась врачебная комиссия больницы Еврейской автономии в Биробиджане. Соответствующее объявление появилось на двери её кабинета, сообщила 16 декабря интернет-газета «Набат».

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Издание опубликовало фотографию объявления, в котором говорится: « С 15.12.2021 врачебная комиссия не работает! Все члены ВК уволились!». Горожане пребывают в шоке и рассылают это фото в соцсетях. В органах власти и профильных ведомствах инцидент не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря из областной больницы Еврейской автономии уволились все три хирурга. В целом в учреждении здравоохранения не хватает более 50 врачей.