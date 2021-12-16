Биробиджан, 16 декабря 2021, 09:14 — REGNUM В Еврейской автономии снизился индекс посещаемости поликлиник. Об этом заявил, выступая с отчётом перед депутатами Заксобрания региона, начальник областного департамента здравоохранения Андрей Лебедев, сообщило ГТРК «Бира».
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Депутаты также обратили его внимание на дефицит кадров в медучреждениях автономии. Отвечая, Андрей Лебедев высказал своё возмущение действиями хирургов, которые уволились из областной больницы втроём.
Как сообщало ИА REGNUM, из хирургического отделения областной больницы ЕАО одновременно уволились все три хирурга. Теперь нуждающихся в операциях людей будут возить в Хабаровский край. Жители региона не понимают, как им будут оказывать экстренную помощь в Хабаровске, и считают, что тогда уже логично полностью объединить регионы. Пользователи соцсетей также намекают надзорным органам на необходимость проводить проверки и считают, что руководство автономии не справляется с управлением регионом.