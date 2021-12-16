Москва, 16 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) предложил создать реестр дропов, то есть подставных лиц для промежуточного проведения банковских операций, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Должна быть информация об этих дропперах, и дальше проинформировать этих лиц и сообщить: «Вы можете произвести банковскую операцию только если придете в банк в отделение банка с паспортом и переведете деньги, поступившие на ваш счет, в другое место». Уверен, отсеются тысячи, если не десятки тысяч случаев, когда такие счета используются как транзитные для перегонки конечному получателю», — рассуждает Аксаков.

Он также предложил меры по исключению мигрантов из этих схем. В частности, введение обязательной геномной регистрации мигрантов.

Соответствующие законопроекты, по его словам, могут быть уже подготовлены в январе 2022 года.