Москва, 16 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В России одобрен запуск нового федерального проекта «Передовые инженерные школы», сообщает 16 декабря сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в информации, проект позволит более оперативно и эффективно выполнить задачу по модернизации российской экономики и её цифровой трансформации.

«Для нас важно повысить у выпускников вузов уровень профессиональных компетенций. Во время обучения они должны получить практические навыки, которые действительно будут востребованы на предприятиях реального сектора экономики. Поэтому одним из ключевых компонентов данной инициативы является проект по созданию 30 передовых инженерных школ в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями», — сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, к преподаванию будут привлечены действующие инженеры, они помогут молодым людям овладеть наукоёмкими, цифровыми и мультидисциплинарными технологиями.