Севастополь, 16 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Севастополе подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 137 новых носителях вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«169 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 66 до 75 лет», — говорится в сообщении.

В общей сложности на территории Севастополя с начала пандемии было подтверждено 51 558 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 47 953 человека. Скончались в общей сложности 1 795 ковид-пациентов.

В регионе продолжается кампания по вакцинации против коронавируса, коллективный иммунитет уже превысил 80%. На утро 16 декабря прививку от коронавируса сделали 264 705 человек, оба этапа вакцинации прошли 246 142 жителя региона.