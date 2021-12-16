Биробиджан, 16 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В областной больнице Еврейской автономии появились отдельные боксы для тех, кто находится в ожидании результатов анализов на коронавирус. Раньше таких пациентов госпитализировали в общие палаты не инфекционного отделения, теперь это будут делать только после получения отрицательных результатов ПЦР-теста, сообщили в Instagram-аккаунте департамента здравоохранения региона.

Cap.ru В изолированной палате в БСМП

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Специальные боксы для таких больных создали только после многочисленных жалоб от пациентов областной больницы. Людей с подозрением на коронавирусную инфекцию размещали рядом с теми, кто проходил лечение от хронических болезней.

«Всем поступающим в приемное отделение проводят экспресс-тест на COVID-19, и даже если у человека нет внешних симптомов коронавируса, тест может показать, что человек болен, значит является разносчиком болезни. Данный больной отправляется в фильтр-бокс, после чего ему проводят ПЦР-тест, и если он также окажется положительным, направляют в ковидный госпиталь. Все меры приняты с целью не допустить распространения коронавируса в отделениях больницы, среди пациентов и медработников», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября жители ЕАО в очередной раз пожаловались на ситуацию в здравоохранении региона. Пациенты областной больницы рассказали, что больных с подозрением на COVID-19 размещают в палатах рядом с пациентами, проходящими лечение от хронических заболеваний.