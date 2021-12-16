Брянск, , 11:01 — REGNUM Наказания за нарушение требований антикоррупционного законодательства при поставке товаров для нужд обороны добилась военная прокуратура Брянского гарнизона. Коммерческое предприятие оштрафовано на 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2017 году управляющий директор одного из заводов договорился с руководителем ООО «Промресурс» из вологодского Череповца о содействии в заключении договора поставки металлопроката. За покровительство компании руководитель получил от коммерсантов 7,5 млн рублей.

Нарушения выявила военная прокуратура Брянского гарнизона. Директора завода осудили за получение взятки к лишению свободы, в отношении «Промресурса» было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении.

Представитель фирмы, передававший взятку, и посредник решили сотрудничать со следствием, явились в правоохранительные органы с повинной и поэтому не привлекались к уголовной ответственности. Мировой судья Володарского судебного района Брянска оштрафовал общество на 10 млн рублей.