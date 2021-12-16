Брюссель, 16 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Европейские устремления Грузии, Молдавии и Украины признали лидеры стран — участниц Евросоюза. Это следует из декларации, принятой 15 декабря на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

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При этом в мае Грузия, Молдавия и Украина, являющиеся участницами Восточного партнерства, подписали в Киеве меморандум о создании «ассоциированного трио» в своей приверженности к интеграции с ЕС.

«В этом контексте мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации», — говорится в декларации.

Также указывается, что ЕС со всеми заинтересованными партнерами будут изучать варианты расширения сотрудничества на отраслевом уровне, «включая, но не ограничиваясь областями зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения».

В тоже время, лидеры стран ЕС указали на «важность принципа инклюзивности, обеспечивающего равный доступ к возможностям и ресурсам для всех заинтересованных партнеров».

Отметим, накануне главы Украины, Грузии и Молдавии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу.