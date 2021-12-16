Абакан, 16 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 129 человек, выздоровел 391 пациент, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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В Абакане SARS-CoV-2 выявили у 37 человек, в Черногорске — у 31, в Саяногорске — у 12.

Всего с начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 34 579 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Хакасии коронавирус выявили у 133 человек.