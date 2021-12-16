Москва, , 10:37 — REGNUM В «Полярной горно-рудной компании», которая ранее принадлежала погибшему более года назад олигарху Дмитрию Босову, сменились собственники. Наследники Босова в декабре 2021 года продали свои доли в компании по добыче и обогащению свинцово-цинковой руды свежесозданному ООО «Объединённая арктическая компания», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

На продажу

ООО «Полярная горно-рудная компания» было учреждено в феврале 2015 года и прописано в подмосковном с. Усово. Директором актива с сентября 2021 года числится Анатолий Ли, который также руководит ООО «УК «Востокуголь».

Новым собственником ООО «Полярная горно-рудная компания» вместо Кирилла, Бориса, Людмилы, Артёма и Антона Босовых стало ООО «Объединённая арктическая компания», учрежденное в середине сентября 2021 года в Москве. Руководители — Александра Мутовина и Татьяна Яковец. Уставный капитал — 500 тыс. рублей. Владельцы — бывший топ-менеджер «Базового элемента» Сталбек Мишаков и ООО «Карбон», которое полностью принадлежит миллиардеру Роману Троценко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, основатель группы «Аллтек» Дмитрий Босов был найден мёртвым в мае 2020 года в собственном доме в Московской области. После смерти основателя бизнес-империи наследники и бизнес-партнёры спровоцировали бурные судебные тяжбы.

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