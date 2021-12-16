Кристинехамн, , 10:37 — REGNUM Три лося зашли на территорию Кристинехамна (лен Вермланд, Швеция) 15 декабря, где напали на местных жителей и напугали детей. По решению полиции все три животных были застрелены, передает телеканал SVT.

Лоси Insider

Несколько попыток местных жителей и служб быстрого реагирования отпугнуть лосей не увенчались успехом. Сообщается, что мать с двумя детенышами вели себя агрессивно, нападая на прохожих и нанося вред городскому имуществу.

В местном отделении полиции обосновали свое решение убить животных тем, что лоси оказались опасными для безопасности местных жителей, говорит официальный представитель полиции в полицейском участке Бергслагена Матс Оман. В интервью SVT он также добавил, что дети в близлежащих домах были напуганы, а их родители не отпустили их в школу.