Уфа, 16 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Вакцину от COVID-19 «Спутник М» доставят в ближайшее время в Башкирию. Об этом 16 декабря сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заключительном в 2021 году заседании государственного собрания республики.

huntlh Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«В ближайшее время ожидается поставка вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет», — сообщил Забелин.

Согласно данным республиканского оперативного штаба, в республике прививку от этой инфекции получили 2 110 095 человек, завершили вакцинацию 1 923 209 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил оперативно возвести новые госпитали в республике.