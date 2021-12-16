Казань, 16 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Татарии за два года пандемии на пенсию вышли и уволились порядка 700 врачей, однако четверть из них решили возобновить трудовую деятельность. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

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Часть уволившихся докторов пенсионного возраста после вакцинации против коронавирусной инфекции вновь приступили к работе, что очень важно для поддержки системы здравоохранения, отметил спикер.

«Мы посмотрели статистику за два года пандемии, 700 врачей пенсионного возраста ушло, но 25% опять вернулись», — цитирует «Татар-информ» представителя республиканского минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии обеспечивают работу временных ковид-госпиталей 2070 врачей, 5064 медика среднего звена и 1786 сотрудников младшего медперсонала. Также привлечены к оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 883 водителя скорой помощи, 1318 студентов и учащихся.

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