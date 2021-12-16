Ижевск, 16 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались 62-летняя и 63-летняя женщины, а также мужчины в возрасте от 75 до 85 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в регионе выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 103 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 858 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8998 жителей.

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