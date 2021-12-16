Ижевск, 16 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 декабря выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 103 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 858 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 13 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 25 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 198 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 65 510 человек. Скончались 3350 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались девять жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8998 жителей. Из числа получающих лечение 9129 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 295 человек — в состоянии средней степени тяжести, 134 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 декабря прививку от коронавируса сделали 659 794 человека. Второй компонент препарата получили 486 189 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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