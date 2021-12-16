Сухум, 16 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания призывает жителей республики не участвовать в протестном митинге в Сухуме, который анонсировали оппозиционные партии на 21 декабря. Это заявление, как передаёт агентство «Апсныпресс», он сделал на встрече с депутатами парламента.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций. Обращаюсь к гражданам, чтобы они имели это в виду и воздержались от данного мероприятия», — заявил Бжания.

Он отметил, что в стране накалилась обстановка, и этим могут воспользоваться «разные силы». Президент также заявил, что многие в Абхазии забыли о существовании «внешнего врага».

Бжания призвал публичных деятелей к сдержанности и заявил, что правоохранители будут поддерживать порядок в Абхазии и примут для этого необходимые законные меры.

Напомним, в Абхазии 4 декабря в отношении Лолиты Халваш и Анжелы Брандзия было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей распространение заведомо ложной информации, порочащей честь президента республики и членов правительства. Женщин обвинили в публикациях в соцсетях через подставные аккаунты оскорбительных заявлений. Во время обыска в их квартирах произошло противостояние между сторонниками президента и оппозиции, в ходе которого был ранен один человек. Правоохранители после этого задержали замминистра туризма Абхазии Дато Каджая.