В ЕАО сломалось оборудование для диагностики коронавирусной пневмонии
Биробиджан, 16 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Еврейской автономии не могут починить дорогостоящее оборудование, полученное регионом в рамках нацпроекта. Об этом заявил в отчете перед депутатами Заксобрания области министр здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев, сообщило ГТРК «Бира».
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Сломались аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и оборудование для проведения компьютерной томографии (КТ).
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии снизился индекс посещаемости поликлиник. Пациенты уходят в платные клиники и обращаются за медпомощью в другие регионы, констатировал Андрей Лебедев.