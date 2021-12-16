Биробиджан, 16 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Еврейской автономии не могут починить дорогостоящее оборудование, полученное регионом в рамках нацпроекта. Об этом заявил в отчете перед депутатами Заксобрания области министр здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев, сообщило ГТРК «Бира».

Елена Молчанова ИА REGNUM Аппарат КТ в госпитале «Ленэкспо»

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Сломались аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и оборудование для проведения компьютерной томографии (КТ).

«Так получилось, МРТ сломалось, КТ сломалось, МРТ отремонтировать полтора миллиона нужно, пока нашли деньги, пока выделили эти деньги, пока провели конкурсные процедуры, которые не состоялись, тогда повторно провели конкурсные процедуры, опять не состоялись, но — закупки-то проводятся в рамках законодательства Российской Федерации», — сказал Андрей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии снизился индекс посещаемости поликлиник. Пациенты уходят в платные клиники и обращаются за медпомощью в другие регионы, констатировал Андрей Лебедев.