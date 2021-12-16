Москва, , 09:13 — REGNUM Законопроект об организации местного самоуправления внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» Андрей Клишас и Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива подготовлена в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации, регламентирующий правовые отношения федеральных и региональных властей.

Предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального значения.

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах,

в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. При этом критериями выступают действующие в настоящее время требования к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности населения на территории городского округа.

За городскими и муниципальными округами закрепляется одинаковый объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.

При этом в целях наиболее оптимального обеспечения интересов населения, регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании (которые не отнесены к неотъемлемым) и осуществлении их на региональном уровне.

Общая структура органов местного самоуправления остается неизменной.