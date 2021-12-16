Нальчик, 16 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 15 декабря дан старт предновогодней благотворительной акции «Ёлка желания». Первыми в ней приняли участие представители республиканской власти. Глава региона Казбек Коков снял с елки письма с пожеланиями девятерых детей.

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«Цель акции — осуществить новогодние мечты детей, которые особенно нуждаются в поддержке. Это воспитанники социальных учреждений республики, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Конечно, никто из них не останется без внимания. Снял с елки девять желаний детей, которые планирую исполнить в ближайшее время», — написал Коков на своей странице в соцсети Instagram. Среди желаний детей — игрушки, гаджеты, наборы для рисования, спортивные снаряды и другие предметы для хобби.

Вместе с главой республики примут участие в исполнении желаний детей председатель правительства Алий Мусуков, депутаты парламента КБР и министры, руководители территориальных федеральных ведомств и правоохранительных органов.

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