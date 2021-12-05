Москва, 5 декабря 2021, 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В прямом эфире по видеосвязи глава государства «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить.
Так, на первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области.
Вторым стал шар с желанием пятилетнего мальчика Осораиз Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного.
На третьем шаре стало желание 13-летней Татьяны из Ставропольского края, мечтающая посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал увидеть и покормить настоящую панду.
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