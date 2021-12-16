Казань, 16 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 16 декабря 1359 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Похороны

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Причины смерти ещё одного мужчины и пяти женщин 1936−1961 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 1 млн 857 тыс. 896 человек.

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