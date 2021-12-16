Чита, 16 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Глава Забайкалья Александр Осипов, прославившийся на всю страну заявлением о необходимости всеми способами понуждать граждан вакцинироваться от COVID-19 («оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных), готов лично пойти по домам для вакцинации забайкальцев, чтобы всех «обработать». Его слова 15 декабря приводит «РЕН ТВ»:

Забайкальскийкрай.рф Александр Осипов

«Лично я готов на самые решительные меры идти: проходить все дома, ко всем индивидуально обращаться, подходить с этими списками, если надо, пожалуйста, давайте целиком обрабатывать кварталы за кварталом, чтобы обработать всех».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 15 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 485 263 человека (всего +1687 человек за сутки). Чтобы повысить темпы вакцинации, 13 декабря Александр Осипов дал поручение своим подчинённым «оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных.

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