Вашингтон, 16 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Конгрессмен США от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что он не против того, чтобы русскоязычная часть Украины воссоединилась с Россией. Он сказал об этом 16 декабря в интервью Real America’s Voice, запись которого была размещена на странице политика в YouTube, но затем удалена.

Mil.ru Флаги России и США

Как отметил американский конгрессмен, в случае, если восточная часть Украины войдет в состав России, санкции США станут смешными из-за растущей экономической независимости Российского государства и не смогут принести желаемого результата из-за сокращения Москвой своих долларовых активов.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал Гетц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компании из США купили российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн за девять месяцев 2021 года, что стало новым рекордом.