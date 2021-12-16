Ульяновск, 16 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом практически не изменилось. Об этом следуют данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние сутки, 15 декабря, официально выявлено 303 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на один случай меньше, чем было сутками ранее. Напомним, с 8 по 15 декабря каждые сутки подтверждают по 304 — 306 случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 547 861 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.

Под медицинским наблюдением остаются 13 210 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области каждые сутки проводят до 300 тестирований на коронавирус в расчёте на 100 тыс. населения — свыше 6 тыс. исследований ежесуточно. Тестирование контактных лиц проводится только при наличии симптомов заболевания.