В Приамурье отменили массовые утренники в учреждениях культуры
Благовещенск, 16 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые Новому году, в Амурской области будут проходить только в постоянных детских коллективах. Массовых праздников в театрах или библиотеках не будет, сообщила министр образования и науки региона Светлана Яковлева.
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В театрах допускается только проведение спектаклей, и то только при условии наполняемости зала не более, чем на 50%. На мероприятиях для взрослых этот порог составляет 75%, но для детей он ниже потому, что они не привиты, пояснила глава регионального минобрнауки. По её словам, цель этих ограничений — минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области новогодние мероприятия в учреждениях образования разрешено посещать родителям с QR-кодами или медотводами, но пускать на праздники фотографов и аниматоров крайне не рекомендуют. Амурчан также настоятельно просят не приводить на утренники детей с симптомами ОРВИ.