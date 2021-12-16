Иркутск, 16 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 16 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6768 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 148 913 (+595 за сутки). Госпитализированы 3895 (-55 за сутки).

В то же время излечились 119 048 пациентов (+649 за сутки). Ещё 567 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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