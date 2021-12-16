Кемерово, 16 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает 6341 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 11 398 человек.

Всего в регионе выявлено 80 148 случаев заражения коронавирусом, 72 166 человек выздоровели, 1641 пациент скончался.