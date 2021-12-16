Сургут, Югра, 16 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Югре пенсионерка из Сургута организовала незаконную деятельность по изготовлению поддельных справок о противопоказаниях к прививке от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Установлено, что 70-летняя экс-предпринимательница на пенсии изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

В ходе обыска полицейские изъяли у неё банковские карты, жёсткие диски, принтеры, четыре компьютера, флэшкарты, четыре сотовых телефона, штампы, печати, штемпельные краски, оттиски, документы.

В отношении сургутянки возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Сургуте была задержана другая, 25-летняя местная жительница, которая продавала поддельные справки и результаты ПЦР-тестов, подтверждающие отсутствие COVID-19.