Хабаровск, , 06:59 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края частично удовлетворил иск «Роснефти», но существенно снизил размер требования — с 5,6 млрд рублей до 5,6 млн рублей. С ответчика — АО «Салаватнефтехимремстрой» из Башкирии — была взыскана неустойка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой» в пользу публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» неустойку в размере 5 623 037 рублей и судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 200 000 рублей, всего 5 823 037 рублей. В удовлетворении остальной части требований отказать», — отметил судья Малашкин в результативной части решении.

Изначально сумма претензий превышала 5,623 млрд рублей.

Напомним, год назад «Роснефть» уже судилась с этим подрядчиком. Тогда в основе спора лежал подрядный договор восьмилетней давности, по которому велось строительства комплекса гидрокрекинга в Хабаровском крае.

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