Кемерово, 16 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области от коронавируса на сегодняшний день вакцинировано 1 214 480 человек. Это составляет 65% от подлежащего вакцинации населения. Такие данные приводит правительство региона.

Сс) gencat cat Вакцинация против коронавируса

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Уточняется, что 359 008 вакцинированных (51,1% от подлежащих вакцинации) — люди старше 60 лет.

«Сотни миллионов жизней были сохранены благодаря быстрой вакцинации против оспы, чумы, холеры, дифтерии, полиомиелита, столбняка, коклюша. Учёные нашей страны уже не первое столетие вносят неоценимый вклад в дело вакцинопрофилактики по всему миру. Коронавирус — не первый враг, защитой от которого должна стать массовая вакцинация», — отметила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области появился первый «бесковидный» населённый пункт.