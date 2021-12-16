Кемерово, 16 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области, в селе Тунда Ижморского округа, против коронавируса вакцинировано 100% населения. Об этом сообщило правительство региона.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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"Жители соседних сёл Симбирка и Летяжка также активно участвуют в прививочной кампании, уже привито более 90% взрослых. Всего в этих трёх населенных пунктах проживают 793 человека, в основном пенсионеры», — уточнили власти.

Отмечается, что за последние полгода здесь не было зафиксировано ни одного случая заражения.