Благовещенск, 16 декабря, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Амурской области внесены изменения в указ губернатора Василия Орлова, которым определяется действие антиковидных ограничений на территории региона. Введение пропускного режима по COVID-сертификатам в банках области отложено на месяц, сообщило 16 декабря Amur.Life.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Изначально планировалось, что в банки перестанут свободно пускать с 1 декабря, затем запуск режима COVID-сертификатов был перенесён на 15 декабря. Распоряжением губернатора внедрение этих мер отсрочено ещё на месяц. Второй документ, подписанный главой региона, сократил время действия результатов ПЦР-теста до двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины декабря режим COVID-сертификатов начал действовать в крупных строительных магазинах, управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района, в ряде административно-деловых центров.