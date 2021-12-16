Пекин, 16 декабря, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Китай планирует создать около 100 национальных логистических баз холодовой цепи в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

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Этот шаг направлен на расширение возможностей обслуживания и повышение эффективности сектора логистики холодовых цепей, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжан Цзянбо, добавив, что первая партия из 17 ключевых баз находится в стадии строительства.,

По словам Чжана, для дальнейшего расширения транспортной сети холодовой цепи к 2025 году в Китае будет создано восемь основных каналов логистики холодовой цепи по всем направлениям, которые свяжут основные районы сельскохозяйственного производства и 19 городских кластеров.

Кроме того, к тому времени также будет создана логистическая платформа национального уровня для улучшения отслеживания и управления логистикой продуктов питания в холодовой цепи.