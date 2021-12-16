Пекин, 16 декабря, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия активно выполняли свои обязанности как крупные страны и выступали в качестве оплота следования истинному многостороннему подходу и отстаивания справедливости и равенства в мире, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин сделал эти замечания на виртуальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, их второй виртуальной встрече в 2021 году и их 37-й встрече с 2013 года. Си Цзиньпин отметил, что Путин неоднократно приветствовал российско-китайские отношения как модель координации между странами в 21 веке, твердо поддерживал Китай в отстаивании основных интересов и отвергал попытки посеять раздор между Россией и Китаем.

Си Цзиньпин выразил свою глубокую признательность и готовность работать с Путиным, чтобы проанализировать прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях в этом году, разработать новые планы сотрудничества по всем направлениям и содействовать устойчивому и качественному развитию двусторонних связей. Китайско-российские отношения прошли через всевозможные испытания, чтобы продемонстрировать новую жизнеспособность, сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил его регулярное общение и координацию по основным пунктам повестки дня с Путиным в различных формах, благодаря которым они совместно наметили курс китайско-российских отношений. Он также отметил огромное политическое преимущество и большие возможности во всестороннем практическом сотрудничестве между Китаем и Россией.

Двусторонний товарооборот в первые три квартала 2021 года впервые превысил $100 млрд, и ожидается, что его годовой объем достигнет нового рекорда, сказал Си Цзиньпин. Он отметил, что наблюдается плавный прогресс в объединении сотрудничества «Один пояс — один путь» с Евразийским экономическим союзом.

Две страны активно выполняли свои обязанности как крупные страны, содействовали единому глобальному реагированию на COVID-19, разъясняли истинное значение демократии и прав человека и выступали в качестве оплота следования истинной многосторонности и отстаивания справедливости и справедливости в мире, сказал Си.