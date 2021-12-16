Триполи, , 04:57 — REGNUM Штаб-квартира премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы в Триполи была заблокирована одной из действующих в стране вооружённых группировок. Об этом 16 декабря сообщает телеканал Al Hadath.

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По предварительной информации, за вооружённым нападением на правительственные здания в Триполи стоит милиция из города Мисурата, расположенного в 200 км к востоку от столицы. Группировкой командует экс-депутат всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент) Салах Бади. Именно ему принадлежат громкое заявление о том, что президентских выборов в Ливии не будет, и обещание закрыть все правительственные учреждения Триполи.

Обстановка в городе очень напряжённая, вооружённые формирования в западной части Триполи приведены в состояние боевой готовности. В это же время к окраинам Триполи стягиваются вооружённые группировки с различного рода боевой техникой. В Триполи отмечаются серьёзные перебои энергоснабжения.

Глава президентского совета Мухаммед аль-Менфи призвал вооружённые силы обеспечить безопасность ему и его семье. Уже поступила информация, что аль-Менфи и другие члены совета уже перевезены в другое место.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках в столице Киева, городе Лондоне.

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