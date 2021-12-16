Тегеран, , 07:01 — REGNUM 15 декабря генеральный секретарь торговой палаты иранской провинции Керманшах заявил, что местные власти решили расширить взаимодействие и сотрудничество с Малайзией в различных сферах бизнеса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Население Керманшаха составляет два миллиона человек. В провинции расположено множество шахт и промышленных предприятий», — заявил Дариуш Панахи на встрече, в которой приняли участие бизнес-агенты провинции Керманшах и Малазийский совет по пальмовому маслу (MPOB).

Панахи также отметил, что промышленность Керманшаха включает сталелитейную, молочную, цементную, черепичную и нефтехимическую отрасли. По его словам, сельское хозяйство также занимает особое место в торгово-экономической деятельности провинции.

Генеральный директор MPOB Хисамуддин Мохамад Аспар заявил, что Малайзия импортирует в основном сельскохозяйственную и нефтехимическую продукцию из Ирана, а нефтеперерабатывающие заводы страны в прошлом работали на иранской нефти.

«Малайзия экспортирует пальмовое масло, каучук и древесину», — отметил Аспар, подчеркнув, что офис MPOB, расположенный в посольстве Малайзии, готов предложить свою помощь иранским импортёрам в вопросе по поставкам необходимой продукции.