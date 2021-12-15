Вашингтон, 16 декабря, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд, 15 декабря сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом вклад в долгосрочные облигации вырос на $350 млн, до $554 млн, а в случае с краткосрочными бумагами — уменьшился на $548 млн, составив $3,17 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Reuters распространило информацию о том, что дефицит торгового баланса США в августе достиг рекордного уровня, увеличившись за счет импорта, и это указывает на замедление экономического роста в третьем квартале.